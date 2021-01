Infermiere vaccinato in ritardo: «Hanno aspettato un mese e ho preso il Covid» (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Vaccino Covid: un Infermiere gallese di 43 anni risulta positivo tra la prima e la seconda dose, rimandata per il cambiamento delle linee guida. «Non vaccinare il personale sanitario per… L'articolo proviene da MeteoWeek. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Vaccino: ungallese di 43 anni risulta positivo tra la prima e la seconda dose, rimandata per il cambiamento delle linee guida. «Non vaccinare il personale sanitario per… L'articolo proviene da MeteoWeek.

andreabassoon : Madonna come percepisco piene le infermiere che devono assistere ogni giorno almeno una volta alla scenetta del vac… - lucadel08 : Da quando l'infermiere del secondo piano s'è #vaccinato il cellulare 'prende' meglio. - TonyPala2 : RT @pizziliberal: @RobertoBurioni Da infermiere mi sono vaccinato, ma l'obbligo deve essere per tutti i cittadini. Avete 100% dei sanitari… - vendutoschifoso : @emanuelepisano @RobertoBurioni Se escludi l’azienda farmaceutica da eventuali responsabilità per le reazioni avver… - pizziliberal : @RobertoBurioni Da infermiere mi sono vaccinato, ma l'obbligo deve essere per tutti i cittadini. Avete 100% dei san… -