Il CTS | i Mondiali di Sci a Cortina senza pubblico

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Isono previsti dal 7 al 21 febbraio Non è sicuramente l’anno dello sci. Il paradosso è che non ci sono mai state così tante nevicate ma purtroppo la pandemia ha avuto ripercussioni anche sullo sport e su quello all’aperto per antonomasia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da2021 (@2021) Dal 7 al 21 febbraio ad’Ampezzo sono previsti idi sci: nella località sciistica già l’anno scorso, sempre causa Covid, erano state rinviate le finali di Coppa del Mondo. Quest’anno isono salvi ma si svolgerannoe con misure strettissime. Lunedì pomeriggio il Comitato Tecnico Scientifico ha infatti ribadito il consiglio di far svolgere l’evento a porte chiuse con ...