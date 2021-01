**Governo: Renzi ai parlamentari Iv, 'strada segnata, da Conte neanche una telefonata'** (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - Tutti presenti i parlamentari di Iv per la riunione con Matteo Renzi, stasera dopo lo strappo consumato nel pomeriggio. Il leader di Iv ha spiegato ai parlamentari che si è trattata di una strada segnata, che non poteva essere preso sul serio 'il segnale' del premier Conte: una dichiarazione in mezzo alla strada a mezz'ora dalla conferenza stampa. Aveva mille modi, avrebbe detto Renzi, per tentare un accordo: avrebbe potuto chiamare, chiedere un incontro, chiedere 24 ore di tempo e di rinviare la conferenza stampa. Niente di tutto questo. Quindi Renzi ha spiegato ai parlamentari che non ci sarebbero stati margini per evitare un "passaggio ormai ineludibile" vista l'assenza di risposte alle ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - Tutti presenti idi Iv per la riunione con Matteo, stasera dopo lo strappo consumato nel pomeriggio. Il leader di Iv ha spiegato aiche si è trattata di una, che non poteva essere preso sul serio 'il segnale' del premier: una dichiarazione in mezzo allaa mezz'ora dalla conferenza stampa. Aveva mille modi, avrebbe detto, per tentare un accordo: avrebbe potuto chiamare, chiedere un incontro, chiedere 24 ore di tempo e di rinviare la conferenza stampa. Niente di tutto questo. Quindiha spiegato aiche non ci sarebbero stati margini per evitare un "passaggio ormai ineludibile" vista l'assenza di risposte alle ...

stanzaselvaggia : Renzi ha appena detto che le due ministre non possono fare il segnaposto nel governo. Nel frattempo da 1 ora non ha… - matteosalvinimi : #CRISIDIGOVERNO, NOTA CONGIUNTA DEL CENTRODESTRA Bisogna fare presto. L’Italia non può aspettare le liti, i giochi… - stanzaselvaggia : Se la maggior parte degli italiani non ha capito perché hai voluto questa crisi di governo ed è arrivato solo che t… - Infinity_999 : Il primo stronzo che, da oggi in poi OSERA' difendere Renzie sarà fucilato dal sottoscritto. Il secondo non sarà c… - nanni61mo : @Pablobrado @alfredodattorre @articoloUnoMDP Renzi si vuole spostare a dx e sostituire Berlusconi, con la sx ci può… -