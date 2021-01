Governo: Conte riapre confronto, si attende risposta Renzi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) – “Ha cambiato consiglieri… Da Travaglio-Casalino di ieri a Mattarella-Franceschini oggi”. La battuta di un parlamentare Iv da comunque il segno che il cambio di passo da parte del presidente Conte è stato colto. Per tutto il giorno si erano susseguite voci di un possibile tavolo Conte-leader, dell’attesa da parte di Iv di un segnale da parte di palazzo Chigi prima della conferenza stampa che sta per iniziare a momenti, del pressing del Pd sul premier a prendere un’iniziativa. E un fatto è avvenuto. Conte è salito al Colle, ha sgombrato il campo della questione ‘responsabili’, ha proposto un nuovo patto di legislatura a tutte le forze di maggioranza, Iv compresa. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) – “Ha cambiato consiglieri… Da Travaglio-Casalino di ieri a Mattarella-Franceschini oggi”. La battuta di un parlamentare Iv da comunque il segno che il cambio di passo da parte del presidenteè stato colto. Per tutto il giorno si erano susseguite voci di un possibile tavolo-leader, dell’attesa da parte di Iv di un segnale da parte di palazzo Chigi prima della conferenza stampa che sta per iniziare a momenti, del pressing del Pd sul premier a prendere un’iniziativa. E un fatto è avvenuto.è salito al Colle, ha sgombrato il campo della questione ‘responsabili’, ha proposto un nuovo patto di legislatura a tutte le forze di maggioranza, Iv compresa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

