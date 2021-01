GF Vip 5, Taylor Mega accusa Elisabetta Gregoraci: ha violato la legge? (Di mercoledì 13 gennaio 2021) È appena esplosa una nuova polemica sul GF Vip 5: protagonista, ancora una volta, Elisabetta Gregoraci, colpevole di non aver rispettato l’isolamento fiduciario una volta rientrata in Italia dagli Emirati Arabi, dove ha trascorso alcuni giorni con la famiglia. Anzi, la showgirl è tornata subito nello studio del Grande Fratello Vip 5, scatenando così parecchie contestazioni social; tra queste, c’è quella di Taylor Mega. La bionda influencer e la showgirl mora hanno in comune l’ex Flavio Briatore e un recente viaggio agli Emirati Arabi Uniti, con la sola differenza che la prima, una volta tornata in Italia, è stata in isolamento fiduciario, la secondo no. Duro, quindi, è l’affondo social della Mega, che accende la nuova querelle del momento. Taylor Mega contro ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 13 gennaio 2021) È appena esplosa una nuova polemica sul GF Vip 5: protagonista, ancora una volta,, colpevole di non aver rispettato l’isolamento fiduciario una volta rientrata in Italia dagli Emirati Arabi, dove ha trascorso alcuni giorni con la famiglia. Anzi, la showgirl è tornata subito nello studio del Grande Fratello Vip 5, scatenando così parecchie contestazioni social; tra queste, c’è quella di. La bionda influencer e la showgirl mora hanno in comune l’ex Flavio Briatore e un recente viaggio agli Emirati Arabi Uniti, con la sola differenza che la prima, una volta tornata in Italia, è stata in isolamento fiduciario, la secondo no. Duro, quindi, è l’affondo social della, che accende la nuova querelle del momento.contro ...

