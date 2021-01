Fabrizio Corona annuncia la data del matrimonio | ma solleva un dubbio

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)ha rilasciato un’intervista al quotidiano “Tutto” e hato tra le sorprese, laufficiale del: ma c’è un però… Dopo un lungo periodo di letargo si… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Carlino su BlogLive.it.

paepp_hub : @voidgior Per il Fabrizio corona - louiscyfere : Fabrizio Corona si sposa! Matrimonio con Lia Del Grosso - zazoomblog : Fabrizio Corona si sposerà presto: vero amore o una mossa mediatica? - #Fabrizio #Corona #sposerà #presto: - FQMagazineit : Fabrizio Corona: “Mi sposo. Il 3 febbraio avrete la data”. Poi rivela: “Rischio di diventare cieco” - Noovyis : (Fabrizio Corona: “Mi sposo. Il 3 febbraio avrete la data”. Poi rivela: “Rischio di diventare cieco”) Playhitmusic… -

Fabrizio Corona si sposa. Sembra ormai ufficiale il matrimonio con Pasqualina del Grosso, imprenditrice 47enne. Nonostante ciò, Fabrizio mesi fa aveva smentito tutto.La notizia è di quelle che fanno rumore. La fonte è di quelle che non si mettono in dubbio. Il condizionale resta per una forma di estrema prudenza che solo i diretti interessati possono togliere: Bel ...