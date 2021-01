Dopo una settimana Salvini ammette: “Trump responsabile dell’assalto al Congresso” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dopo una settimana Salvini riconosce la responsabilità di Trump Dopo i fatti di Capitol Hill tutto il mondo si è schierato contro il presidente Donald Trump per aver istigato alla violenza. I principali leader politici hanno esplicitamente condannato il Tycoon, persino i più allineati con le sue posizioni politiche, come la leader del Rassemblement National Marine Le Pen o il primo ministro belga Alexander De Croo. In Italia Matteo Salvini si è limitato a condannare la violenza senza menzionare esplicitamente le responsabilità di Donald Trump, fin quando, in un servizio del programma di Rai 3, Carta Bianca, ha ammesso che il presidente uscente ha una responsabilità nell’assalto al Congresso. Incalzato da Enrico Lucci, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 13 gennaio 2021)unariconosce la responsabilità dii fatti di Capitol Hill tutto il mondo si è schierato contro il presidente Donaldper aver istigato alla violenza. I principali leader politici hanno esplicitamente condannato il Tycoon, persino i più allineati con le sue posizioni politiche, come la leader del Rassemblement National Marine Le Pen o il primo ministro belga Alexander De Croo. In Italia Matteosi è limitato a condannare la violenza senza menzionare esplicitamente le responsabilità di Donald, fin quando, in un servizio del programma di Rai 3, Carta Bianca, ha ammesso che il presidente uscente ha una responsabilità nell’assalto al. Incalzato da Enrico Lucci, ...

