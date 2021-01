Covid, record di casi Spagna. In Gran Bretagna oltre 1500 morti (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Teleborsa) – Peggiora la situazione in Spagna dove, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 38.869 i casi di Covid-19. Un numero che, per il Paese, rappresenta il più alto picco giornaliero di infezioni dall’inizio della pandemia superando i 25.595 positivi registrati il 30 ottobre mentre arrivano a 195 i morti. Questi i dati diffusi dal ministro della Salute Salvador Illa che ha definito l’aumento “molto preoccupante”. Dal ministro della Salute spagnolo arriva anche un’avvertimento riguardo all’aumento della pressione sugli ospedali e sulle unità di terapia intensiva. “Chiedo alle persone di rispettare scrupolosamente le misure adottate da ogni regione autonoma – ha detto Illa –. È l’unico modo che abbiamo per controllare il virus”. La Spagna ha iniziato la campagna di vaccinazione sulla sua ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Teleborsa) – Peggiora la situazione indove, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 38.869 idi-19. Un numero che, per il Paese, rappresenta il più alto picco giornaliero di infezioni dall’inizio della pandemia superando i 25.595 positivi registrati il 30 ottobre mentre arrivano a 195 i. Questi i dati diffusi dal ministro della Salute Salvador Illa che ha definito l’aumento “molto preoccupante”. Dal ministro della Salute spagnolo arriva anche un’avvertimento riguardo all’aumento della pressione sugli ospedali e sulle unità di terapia intensiva. “Chiedo alle persone di rispettare scrupolosamente le misure adottate da ogni regione autonoma – ha detto Illa –. È l’unico modo che abbiamo per controllare il virus”. Laha iniziato la campagna di vaccinazione sulla sua ...

sole24ore : Prosecco da record nell’anno del Covid: superati i 500 milioni di bottiglie - Agenzia_Ansa : I morti per #Covid negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati circa 4.500, un nuovo record. E' quanto emerge… - TgLa7 : #Covid: oltre 1.500 morti in Gb, è record. ma Johnson apre spiragli: 'Primi effetti del lockdown sul trend' - LucaMontagner : RT @sole24ore: Prosecco da record nell’anno del Covid: superati i 500 milioni di bottiglie - Noviolenzadonne : RT @MarcoKris87: Altro record passato --> 80,326 morti da #Covid_19 in #Italia. Ma questa non sembra una priorita'; la priorita' per noi… -