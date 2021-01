Cosenza, ufficiale: dal Pordenone c'è Tremolada (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Cosenza - Nuovo acquisto per il Cosenza di Roberto Occhiuzzi . I rossoblù accolgono il trequartista classe 1981 Luca Tremolada , che arriva dal Pordenone con la formula del prestito fino al 30 giugno ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 13 gennaio 2021)- Nuovo acquisto per ildi Roberto Occhiuzzi . I rossoblù accolgono il trequartista classe 1981 Luca, che arriva dalcon la formula del prestito fino al 30 giugno ...

sportli26181512 : Cosenza, ufficiale: dal Pordenone c'è Tremolada: Il trequartista diventa rossoblù in prestito fino al prossimo 30 g… - zazoomblog : Ufficiale: Tremolada passa dal Pordenone al Cosenza - #Ufficiale: #Tremolada #passa - CosenzaChannel : ???? #CALCIOMERCATO Il #Cosenza ha ufficializzato l'innesto del trequartista Luca #Tremolada precisandone le modalità… - OnorioFerraro : Il #Cosenza ha ufficializzato l'arrivo di #Tremolada, arrivo in prestito dal #Pordenone. Il centrocampista è pronto… - CosenzaPost : Ufficiale: da Pordenone arriva il fantasista Tremolada in prestito al Cosenza -