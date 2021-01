Coronavirus, Andrea Pennacchi in ospedale: 'Sono attaccato a una macchina ma respiro' (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Con un tweet ironico in dialetto veneto, l'attore Andrea Pennacchi annuncia di trovarsi, implicitamente, in ospedale: 'So taca na machina, ma respiro'. Il Pojana di 'Propaganda Live' non ha aggiunto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Con un tweet ironico in dialetto veneto, l'attoreannuncia di trovarsi, implicitamente, in: 'So taca na machina, ma'. Il Pojana di 'Propaganda Live' non ha aggiunto ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Andrea Coronavirus, Andrea Pennacchi in ospedale: "Sono attaccato a una macchina ma respiro" TGCOM Coronavirus, 13 nuovi casi di contagio a Santa Giusta

Sono 13 le nuove positività al coronavirus confermate oggi a Santa Giusta. Nella cittadina dell’Oristanese non si registrano guarigioni. Sale a 30 il numero dei residenti attualmente positivi al virus ...

Le patologie dermatologiche croniche al tempo di Covid-19

Un incontro per fare il punto sulla difficoltà che deve affrontare chi è affetto da queste patologie per poter ottenere una vera continuità di cura ...

