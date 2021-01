Conte è andato al Quirinale per un incontro interlocutorio (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il premier Giuseppe Conte è salito al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per poi fare ritorno a Palazzo Chigi. Lo si apprende da fonti di maggioranza che fanno sapere che si è trattato di un incontro interlocutorio. Intanto il Recovery Plan è stato approvato stanotte nella riunione di Palazzo Chigi. Il presidente Mattarella ha sottolineato la necessità di uscire velocemente da questa condizione di incertezza, a fronte dell’allarmante situazione causata dalla pandemia. Mentre Conte, fuori Palazzo Chigi dopo l’incontro al Quirinale, ha risposto così sulle sue possibili dimissioni in caso di un’uscita di Italia Viva. «Spero che non si arrivi a questo, sto lavorando ad un patto di legislatura e serve uno spirito costruttivo». Aggiungendo: «Ho ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il premier Giuseppeè salito aldal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per poi fare ritorno a Palazzo Chigi. Lo si apprende da fonti di maggioranza che fanno sapere che si è trattato di un. Intanto il Recovery Plan è stato approvato stanotte nella riunione di Palazzo Chigi. Il presidente Mattarella ha sottolineato la necessità di uscire velocemente da questa condizione di incertezza, a fronte dell’allarmante situazione causata dalla pandemia. Mentre, fuori Palazzo Chigi dopo l’al, ha risposto così sulle sue possibili dimissioni in caso di un’uscita di Italia Viva. «Spero che non si arrivi a questo, sto lavorando ad un patto di legislatura e serve uno spirito costruttivo». Aggiungendo: «Ho ...

