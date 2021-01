Chiara Ferragni, selfie nostalgico con lui: fan commossi – FOTO (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Chiara Ferragni ha pubblicato sui social un selfie nostalgico. Per la regina del web comincia ad avvicinarsi un importantissimo momento! Il grande momento per Chiara Ferragni si sta per avvicinare.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Isabella Bellitto su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 13 gennaio 2021)ha pubblicato sui social un. Per la regina del web comincia ad avvicinarsi un importantissimo momento! Il grande momento persi sta per avvicinare.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Isabella Bellitto su BlogLive.it.

Spettegola_ : Dovremmo fare come le maracaibe. Far sponsorizzare Tommaso dagli influencer. Una GDL, un Claudio Sona. Dobbiamo pun… - girlclumsyaf : Ma se mi ammazzo adesso quante possibilità ho di reincarnarmi nella figlia di chiara ferragni? Chiedo per un amiko - michellimabelle : @LaraBasso Parece o filho da Chiara Ferragni hahahahahahaha - moonwalls0 : sono la Chiara Ferragni degli sticker - RVallesina : Baby K - Non mi basta più (special guest Chiara Ferragni) -