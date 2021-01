Caso Shalabayeva "rapimento di Stato"/ Giudici Perugia "limitata sovranità nazionale" (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Caso Shalabayeva, emerse le motivazioni della sentenza da parte dei Giudici di Perugia che parlano di una "compressione" della nostra "sovranità nazionale" Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 13 gennaio 2021), emerse le motivazioni della sentenza da parte deidiche parlano di una "compressione" della nostra "

fattoquotidiano : Caso Shalabayeva, i giudici: “Per tre giorni fu compressa la sovranità nazionale. Ma resta la domanda: a che livell… - RaiNews : Caso #Shalabayeva, per il tribunale di Perugia fu 'crimine di lesa umanità' - LaStampa : Caso Shalabayeva, i giudici: “Fu rapimento di Stato” - My_Salute : RT @FrancescoDeBen8: I giudici decidono che quello di Shalabayeva: 'Fu rapimento di Stato'. Ricordiamoci che a salvarla e riportarla in Ita… - andliuz : RT @FrancescoDeBen8: I giudici decidono che quello di Shalabayeva: 'Fu rapimento di Stato'. Ricordiamoci che a salvarla e riportarla in Ita… -