Campania "gialla", calano (di poco) i ricoveri: ma aumentano di nuovi i contagi e i decessi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) aumentano i contagi in Campania. Su oltre 14mila tamponi, 1098 sono risultati positivi. Di questi, 1017 persone sono asintomatiche; la restante parte, invece, presenta i classici sintomi dell'infezione. Campania "gialla", calano i ricoveri: ma aumentano di nuovi i contagi e i decessi E' quanto si apprende dal bollettino diramato poc'anzi dall'Unità di Crisi della regione

