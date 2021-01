Camera riunita per discutere mozione impeachment a Trump

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) WASHINGTON, JAN 13 - LaUsa si èe ha cominciato aladicontro il presidente Donald, il secondo dopo quello per l'Ucrainagate conclusosi con l'...

(ANSA) – WASHINGTON, JAN 13 – La Camera Usa si è riunita e ha cominciato a discutere la mozione di impeachment contro il presidente Donald Trump, il secondo dopo quello per l’Ucrainagate conclusosi co ...Negli Stati Uniti la Camera si è riunita e ha cominciato a discutere la mozione di impeachment contro il presidente Donald Trump, il secondo dopo quello per ...