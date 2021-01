Camera: Question time con Lamorgese e Azzolina (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen (Adnkronos) – Si svolge oggi, mercoledì 13 gennaio alle 15, il Question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Lo rende noto la Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen (Adnkronos) – Si svolge oggi, mercoledì 13 gennaio alle 15, iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Lo rende noto la. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

gigicasciello : In arrivo a Roma per l’informativa Covid del ministro Speranza alla Camera.Dalle 15 sarò in diretta su Rai3 per il… - TV7Benevento : Camera: Question time con Lamorgese e Azzolina... -

Ultime Notizie dalla rete : Camera Question Camera: Question time con Lamorgese e Azzolina Il Tempo Camera: Question time con Lamorgese e Azzolina

Roma, 13 gen (Adnkronos) - Si svolge oggi, mercoledì 13 gennaio alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Lo rende noto ...

Governo: Carfagna, ‘teatrino solo per questione di posti’

Condividi questo articolo:Roma, 12 gen. (Adnkronos) – “Se, come tutto fa sembrare, questa sera il Cdm approverà il Recovery Plan italiano e subito dopo si aprirà comunque la crisi, risulterà evidente ...

Roma, 13 gen (Adnkronos) - Si svolge oggi, mercoledì 13 gennaio alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Lo rende noto ...Condividi questo articolo:Roma, 12 gen. (Adnkronos) – “Se, come tutto fa sembrare, questa sera il Cdm approverà il Recovery Plan italiano e subito dopo si aprirà comunque la crisi, risulterà evidente ...