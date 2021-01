Basket, Eurolega 2021: Milano fa visita all’Alba Berlino per proseguire la striscia positiva (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Si completa con la trasferta di Berlino la sesta settimana europea con il doppio impegno per l’Olimpia Milano. La squadra di Ettore Messina fa visita all’Alba per continuare la propria striscia positiva dopo gli importanti successi con Real Madrid e Valencia, che hanno portato Milano al settimo posto in classifica e vicinissima anche alla Top-3. L’Olimpia ha giocato ieri al Forum contro Valencia, in una serata che è stata un vero e proprio festival delle triple e che ha visto il career high eguagliato di Gigi Datome. Una delle migliori prestazioni offensive della stagione per Milano, che ha sconfitto una diretta rivale nella corsa ai playoff, proseguendo l’ottimo momento dopo la quasi impresa sfiorata con il CSKA e la vittoria in casa del Real Madrid ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Si completa con la trasferta dila sesta settimana europea con il doppio impegno per l’Olimpia. La squadra di Ettore Messina faper continuare la propriadopo gli importanti successi con Real Madrid e Valencia, che hanno portatoal settimo posto in classifica e vicinissima anche alla Top-3. L’Olimpia ha giocato ieri al Forum contro Valencia, in una serata che è stata un vero e proprio festival delle triple e che ha visto il career high eguagliato di Gigi Datome. Una delle migliori prestazioni offensive della stagione per, che ha sconfitto una diretta rivale nella corsa ai playoff, proseguendo l’ottimo momento dopo la quasi impresa sfiorata con il CSKA e la vittoria in casa del Real Madrid ...

casciavit1 : @Alecappelli93 @Linkiesta Come fa l'eurolega? Non è che le squadre di basket europee viaggino meno o giochino così tanto meno - d_fantini : Gigi Datome in attacco, Kyle Hines in difesa. Due veterani così sono un lusso meraviglioso. La loro partita con Val… - sportface2016 : #Basket, #EuroLeague 2020/2021: rinviato il match tra #RealMadrid e #StellaRossa - infoitsport : Basket, coppe europee: Milano vola in Eurolega con un super Datome - VAVEL_Italia : 27 punti in 26 minuti 4/7 da due 6/8 da tre 6 rimbalzi Siamo impazziti? No ??Questi sono solamente i numeri di… -