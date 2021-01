Azzolina: la scuola deve superare gli stereotipi. Nel Recovery Fund parte dedicata all'orientamento (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Scegliere la scuola superiore è un momento importante, che può incidere non solo sui cinque anni di scuola più decisivi ma anche sul percorso da intraprendere dopo il diploma. Università, lavoro o ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Scegliere lasuperiore è un momento importante, che può incidere non solo sui cinque anni dipiù decisivi ma anche sul percorso da intraprendere dopo il diploma. Università, lavoro o ...

matteosalvinimi : La Azzolina dice che lei è tanto brava, che il governo non può pensare solo agli anziani, che le scuole sono pronte… - Agenzia_Ansa : #Azzolina, la #scuola è un'ancora di salvezza. La diretta del question time trasmesso dall'Aula di #Montecitorio. L… - Agenzia_Ansa : Azzolina alla Camera: 'Priorità i #vaccini per la #scuola' @AzzolinaLucia #ANSA - PulvinoGiovanni : RT @PulvinoGiovanni: Banchi con le rotelle? La scuola non è un Luna park - GiorgioAntonel1 : RT @luisaloffredo28: #Scuola, #Azzolina: 'Comprendo proteste studenti, ma abbiamo fatto il possibile. Vaccini? Subito medici e anziani, poi… -