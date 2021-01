Azzolina agli studenti: “Non abbiate paura di scegliere la scuola giusta per voi” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La Ministra dell’Istruzione risponde ai ragazzi di terza media che dovranno frequentare il prossimo anno la scuola superiore, in collaborazione con Skuola.net. “Anche nel recovery plan c’è spazio per l’orientamento che dovrebbe esserci sempre“, dice subito la Ministra Azzolina. “Non abbiate paura di scegliere. Si tratta di un passaggio importante“, dice la Ministra rivolgendosi agli L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La Ministra dell’Istruzione risponde ai ragazzi di terza media che dovranno frequentare il prossimo anno lasuperiore, in collaborazione con Skuola.net. “Anche nel recovery plan c’è spazio per l’orientamento che dovrebbe esserci sempre“, dice subito la Ministra. “Nondi. Si tratta di un passaggio importante“, dice la Ministra rivolgendosiL'articolo .

matteosalvinimi : La Azzolina dice che lei è tanto brava, che il governo non può pensare solo agli anziani, che le scuole sono pronte… - matteosalvinimi : #Salvini: Arcuri commissario alle mascherine e non arrivavano, commissario alla scuola e lascio giudicare agli stud… - PMurroccu : RT @matteosalvinimi: La Azzolina dice che lei è tanto brava, che il governo non può pensare solo agli anziani, che le scuole sono pronte e… - LiberoTes : RT @matteosalvinimi: La Azzolina dice che lei è tanto brava, che il governo non può pensare solo agli anziani, che le scuole sono pronte e… - BlancStefan : RT @matteosalvinimi: La Azzolina dice che lei è tanto brava, che il governo non può pensare solo agli anziani, che le scuole sono pronte e… -