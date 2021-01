“Assistere a queste scene… No!”. Federica Panicucci perde la calma e ‘sbrocca’ in diretta (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nella mattinata del 13 gennaio Federica Panicucci è stata nuovamente protagonista con il programma ‘Mattino Cinque’ e si è inevitabilmente parlato di uno degli argomenti più seguiti da ormai quasi un anno, la pandemia da coronavirus. Proprio in queste ore ministro Speranza ha parlato degli ultimi dati spigando che, nonostante le ultime restrizioni, la situazione è complicata. “Questa settimana c’è un peggioramento generale della situazione epidemiologica in Italia – ha affermato il ministro – aumentano le terapie intensive, l’indice Rt e focolai sconosciuti. Non facciamoci fuorviare: l’epidemia è nuovamente in una fase espansiva”. “In tutta Europa sta montando una nuova forte tempesta – ha evidenziato – Il virus verrà piegato con i vaccini ma adesso continua a circolare con forza crescente e può di nuovo colpirci molto duramente”. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nella mattinata del 13 gennaioè stata nuovamente protagonista con il programma ‘Mattino Cinque’ e si è inevitabilmente parlato di uno degli argomenti più seguiti da ormai quasi un anno, la pandemia da coronavirus. Proprio inore ministro Speranza ha parlato degli ultimi dati spigando che, nonostante le ultime restrizioni, la situazione è complicata. “Questa settimana c’è un peggioramento generale della situazione epidemiologica in Italia – ha affermato il ministro – aumentano le terapie intensive, l’indice Rt e focolai sconosciuti. Non facciamoci fuorviare: l’epidemia è nuovamente in una fase espansiva”. “In tutta Europa sta montando una nuova forte tempesta – ha evidenziato – Il virus verrà piegato con i vaccini ma adesso continua a circolare con forza crescente e può di nuovo colpirci molto duramente”. ...

anchesolubile : non mi piace mtr ma vedere una persona in queste condizioni, esausta psicologicamente, mi conferma che questo progr… - CatelliRossella : @ZinosK67 @repubblica forse hai ragione ma è davvero triste assistere a queste marchette - nfuzzz : uno dei motivi per cui non amo più così tanto andare a ballare è il dover assistere a queste scene - fabio63c5 : RT @emme_sette: L’Europa è sempre più cieca. Non è possibile assistere a queste scene disumane. #Bosnia - FabioMartin66 : RT @emme_sette: L’Europa è sempre più cieca. Non è possibile assistere a queste scene disumane. #Bosnia -

Ultime Notizie dalla rete : Assistere queste Assistere una persona affetta da demenza, arriva lo sportello di aiuto AnconaToday Matrix 4, sul set spettacolari voli da un grattacielo con un elastico

Come mostrano le immagini diffuse in rete da questi utenti, il set di Matrix 4 in questo momento si trova nella città californiana, dove Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss stanno realizzando scene davver ...

L’esercito delle caregiver: in Italia sono le donne che si prendono cura dei familiari non autonomi

A svolgere il mestiere di caregiver, prendendosi in carico l’assistenza di un parente non autosufficiente sono quasi sempre le donne ...

Come mostrano le immagini diffuse in rete da questi utenti, il set di Matrix 4 in questo momento si trova nella città californiana, dove Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss stanno realizzando scene davver ...A svolgere il mestiere di caregiver, prendendosi in carico l’assistenza di un parente non autosufficiente sono quasi sempre le donne ...