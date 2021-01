Zayn Malik compie 28 anni e pubblica il suo numero di cellulare (Di martedì 12 gennaio 2021) Scritto da Camilla Catalano Oggi la famiglia Malik-Hadid si prepara per i festeggiamenti del neo-papà Per l’ex One Direction, oggi, è il momento di spegnere 28 candeline. Zayn Malik, ormai lontano dai riflettori, si vive un momento felice e sereno nella più totale privacy, insieme alla compagna e modella Gigi Hadid e alla figlia, nata lo scorso settembre. Qualche giorno fa, il cantante, ha rilasciato il primo singolo, Vibez, che ha anticipato l’uscita del nuovo album Nobody is listening, prevista per il 15 gennaio, a distanza di due anni dall’ultimo lavoro, Icarus Falls. Sulla scia delle ultime novità che riguardano Zayn Malik non si può di certo lasciare inosservato l’ultimo suo tweet, pubblicato proprio ieri sera, tanti numeri, poche parole. Il cantante ... Leggi su 361magazine (Di martedì 12 gennaio 2021) Scritto da Camilla Catalano Oggi la famiglia-Hadid si prepara per i festeggiamenti del neo-papà Per l’ex One Direction, oggi, è il momento di spegnere 28 candeline., ormai lontano dai riflettori, si vive un momento felice e sereno nella più totale privacy, insieme alla compagna e modella Gigi Hadid e alla figlia, nata lo scorso settembre. Qualche giorno fa, il cantante, ha rilasciato il primo singolo, Vibez, che ha anticipato l’uscita del nuovo album Nobody is listening, prevista per il 15 gennaio, a distanza di duedall’ultimo lavoro, Icarus Falls. Sulla scia delle ultime novità che riguardanonon si può di certo lasciare inosservato l’ultimo suo tweet,to proprio ieri sera, tanti numeri, poche parole. Il cantante ...

Auguri Zayn! Ora le anticipazioni del nuovo disco sono al telefono

Il cantante Zayn Malik, che oggi compie gli anni, ha condiviso alcuni snippet di Nobody is listening in un modo piuttosto particolare ...

