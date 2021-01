Xi spinge sull’acceleratore cinese: "Tempo e slancio dalla nostra parte" (Di martedì 12 gennaio 2021) Pochi giorni dopo avere esortato il PLA, l’Esercito cinese, “tenersi pronto in ogni momento”, ieri Xi Jinping – nel corso di un incontro di alto livello a Pechino – ha esposto la sua visione per il Partito Comunista per i prossimi tre decenni: “il momento è l’opportunità sono dalla parte della Cina”, ha detto. “Il mondo è in un periodo turbolento che non ha precedenti dal secolo scorso”, ha continuato il Presidente cinese, secondo quanto riportato dal quotidiano del Partito, il People’s Daily, “ma il Tempo e lo slancio sono dalla nostra parte. È qui che dimostreremo la nostra convinzione e resilienza, nonché la nostra determinazione e fiducia ”. In recenti discorsi, Xi aveva già ripetutamente ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 gennaio 2021) Pochi giorni dopo avere esortato il PLA, l’Esercito, “tenersi pronto in ogni momento”, ieri Xi Jinping – nel corso di un incontro di alto livello a Pechino – ha esposto la sua visione per il Partito Comunista per i prossimi tre decenni: “il momento è l’opportunità sonodella Cina”, ha detto. “Il mondo è in un periodo turbolento che non ha precedenti dal secolo scorso”, ha continuato il Presidente, secondo quanto riportato dal quotidiano del Partito, il People’s Daily, “ma ile losono. È qui che dimostreremo laconvinzione e resilienza, nonché ladeterminazione e fiducia ”. In recenti discorsi, Xi aveva già ripetutamente ...

