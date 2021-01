Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 12 gennaio 2021)12 GENNAIOORE 11.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, IN APERTURA RISOLTO L’INCIDENTE, SULL’A12TARQUINIA TRA CIVITAVECCHIA NORD E CIVITAVECCHIA PORTO VERSO TARQUINIA. TRAFFICO SCORREVOLE APER LAVORI SUL PONTE DELLA MAGLIANA CODE SULLA– FIUMICINO IN DIREZIONE DELL’EUR DA PARCO DE MEDICI A VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO CODE TRA COLOMBO E VIA ISACCO NEWTON SULLA SALARIA RESTANO BREVI INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MARCIGLIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA RIMOSSO ANCHE L’INCIDENTE SULLA PONTINA A CASTELNO IN DIREZIONE POMEZIA TRAFFICO SCORREVOLE PER LAVORI CHIUSA L’ARDEATINA TRA IL DIVINO AMORE E VIA DI FIORANELLO. TRAFFICO ...