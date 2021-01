UFFICIALE – Lirola è un nuovo giocatore del Marsiglia: il comunicato (Di martedì 12 gennaio 2021) Pol Lirola è un nuovo giocatore del Marsiglia: è arrivato il comunicato UFFICIALE da parte del club francese. Si trasferisce in prestito Pol Lirola è un nuovo giocatore dell’Olympique Marsiglia. Sono arrivati pochi minuti fa i comunicati ufficiali della Fiorentina e del club francese, che ha anche pubblicato un bel video di presentazione del terzino sul proprio profilo Twitter. «La Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pol Lirola all’Olympique de Marseille». ??????? ???????? ????????? ?? ?'????????? ?? ????????? @Lirola kosok ?? pic.twitter.com/YDO9eYB6id — Olympique de Marseille (@OM ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Polè undel: è arrivato ilda parte del club francese. Si trasferisce in prestito Polè undell’Olympique. Sono arrivati pochi minuti fa i comunicati ufficiali della Fiorentina e del club francese, che ha anche pubblicato un bel video di presentazione del terzino sul proprio profilo Twitter. «La Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Polall’Olympique de Marseille». ??????? ???????? ????????? ?? ?'????????? ?? ????????? @kosok ?? pic.twitter.com/YDO9eYB6id — Olympique de Marseille (@OM ...

