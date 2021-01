Ucciso da una coltellata al petto: fermato il figlio della compagna (Di martedì 12 gennaio 2021) Tragedia in casa, 60enne muore dopo coltellata al petto 11 gennaio 2021 Novità importanti su Luciano Caronte, 60enne di Bacoli trovato senza vita a Bacoli nell'appartamento in cui viveva in via Roma. ... Leggi su napolitoday (Di martedì 12 gennaio 2021) Tragedia in casa, 60enne muore dopoal11 gennaio 2021 Novità importanti su Luciano Caronte, 60enne di Bacoli trovato senza vita a Bacoli nell'appartamento in cui viveva in via Roma. ...

Roberto_Fico : Era il 6 gennaio 1980 quando Piersanti Mattarella veniva ucciso in un agguato mafioso. Ha sempre inteso la politica… - danieledv79 : RT @TucciTuccio: Sabin, ebreo,scoprì il vaccino contro la polio e non lo brevettò,per permettere a tutti di vaccinarsi Il nazismo gli sterm… - Samira1577 : RT @CCFCattaneo: Il problema è che non si sono affatto suicidati. Hanno ucciso il paese in cambio di una ciotola di biada - PER LORO. https… - albertomelloni : RT @TucciTuccio: Sabin, ebreo,scoprì il vaccino contro la polio e non lo brevettò,per permettere a tutti di vaccinarsi Il nazismo gli sterm… - NicoNoteProject : RT @TucciTuccio: Sabin, ebreo,scoprì il vaccino contro la polio e non lo brevettò,per permettere a tutti di vaccinarsi Il nazismo gli sterm… -