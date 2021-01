Truffe SMS: come riconoscerle e quando scattano. I rischi dello smishing (Di martedì 12 gennaio 2021) Ben sappiamo che il reato di truffa è uno dei più subdoli, perché l’autore di questo illecito approfitta dello stato di inconsapevolezza della vittima, generato da quelli che la legge definisce “artifici o raggiri” all’art. 640 Codice Penale. La truffa infatti comporta l’inganno nei confronti della vittima, allo scopo di ottenere illegittimamente un vantaggio economico per sè o altri. In parole povere, il truffatore prospetta al truffato una visione della realtà non corrispondente al vero, per sottrargli risorse patrimoniali e trarne un profitto ingiusto. Oggi, con le moderne tecnologie, la truffa si è rivoluzionata, ed abbiamo quindi tecniche nuove per ingannare il malcapitato di turno. Qui di seguito vogliamo porre attenzione verso le Truffe sms, ovvero attuate tramite l’invio di messaggi su cellulare. come funzionano? ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 12 gennaio 2021) Ben sappiamo che il reato di truffa è uno dei più subdoli, perché l’autore di questo illecito approfittastato di inconsapevolezza della vittima, generato da quelli che la legge definisce “artifici o raggiri” all’art. 640 Codice Penale. La truffa infatti comporta l’inganno nei confronti della vittima, allo scopo di ottenere illegittimamente un vantaggio economico per sè o altri. In parole povere, il truffatore prospetta al truffato una visione della realtà non corrispondente al vero, per sottrargli risorse patrimoniali e trarne un profitto ingiusto. Oggi, con le moderne tecnologie, la truffa si è rivoluzionata, ed abbiamo quindi tecniche nuove per ingannare il malcapitato di turno. Qui di seguito vogliamo porre attenzione verso lesms, ovvero attuate tramite l’invio di messaggi su cellulare.funzionano? ...

isalucedifronzo : ?? #Truffa MPS: attenzione all’SMS falso che svuota il conto. #Banca #Monte dei Paschi di #Siena è di nuovo bersagli… - isalucedifronzo : #Truffa MPS: attenzione all’SMS falso che svuota il conto. #Banca #Monte dei Paschi di #Siena è di nuovo bersaglio… - IntesaSP_Help : @xloonjin Ciao. Ti confermiamo che sul sito, alla sezione 'Sicurezza' è possibile approfondire come difendersi dall… - TurboLabIt : Nuovo art.: SMS da Intesa San Paolo: abbiamo rilevato un accesso anomalo al suo conto - QuotidianPost : Come difendersi dalle truffe online o via sms -