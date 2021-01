Traffico Roma del 12-01-2021 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 12 gennaio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati in studio Massimo Vischi Dopo un incidente è stata riaperta alla via Pontina prima chiusa in direzione Pomezia tra Spinaceto e Tor de’ Cenci Tuttavia ci sono ancora code da smaltire dalla Cristoforo Colombo fino a Spinaceto verso Pomezia e in direzioneCentro Tre a Tor de’ Cenci e il raccordo anulare ancora lì percussioni nella zona sud del raccordo anulare Dov’è il momento troviamo rallentamenti e code a tratti tra laFiumicino della puntina in carreggiata esterna e dalla Ardeatina alla puntina interna sempre sul Raccordo Anulare code pertra la Bufalotta è il bivio per laL’Aquila in carreggiata interna in centro la polizia locale segnala un incidente con code sul Lungotevere della Vittoria all’altezza di ...