Tironi Fi pubblica video di Feltri | ' Mandare via Gallera gesto che sputt**a Regione'

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Screen da Fb/Pietro Bussolati La consigliera regionale di Forza italia, Simonahato su Facebook, per poi cancellarlo poco dopo, ilin cui Vittoriocommenta la sostituzione ...

Ultime Notizie dalla rete : Tironi pubblica

MilanoToday.it

La consigliera di Forza Italia ha condiviso il filmato in cui il giornalista commenta l'allontanamento di Giulio Gallera, per poi eliminarlo poco dopo ...(red.) Il periodo a cavallo tra San Silvestro e la giornata di Capodanno di ieri, venerdì 1 gennaio, ha mostrato come il territorio bresciano abbia registrato oltre 1.000 casi positivi al Covid-19. E ...