Studenti contro la Dad: «Il nostro futuro online, il vostro business in presenza» (Di mercoledì 13 gennaio 2021) «Il nostro futuro online, il vostro business in presenza». Con questo slogan quarantacinque Studenti del liceo classico Manzoni di Milano hanno occupato ieri il cortile interno della scuola alle e hanno proclamato lo sciopero dalla didattica a distanza. «La Dad è un sistema classista e poco efficace, nonché nocivo sia a livello mentale che fisico – sostengono – Contestiamo la decisione del governo di riaprire i negozi e tenere invece chiuse le scuole, ponendo, come sempre, il profitto e l’economia … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 13 gennaio 2021) «Il, ilin». Con questo slogan quarantacinquedel liceo classico Manzoni di Milano hanno occupato ieri il cortile interno della scuola alle e hanno proclamato lo sciopero dalla didattica a distanza. «La Dad è un sistema classista e poco efficace, nonché nocivo sia a livello mentale che fisico – sostengono – Contestiamo la decisione del governo di riaprire i negozi e tenere invece chiuse le scuole, ponendo, come sempre, il profitto e l’economia … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Agenzia_Ansa : #Milano, occupato il liceo Manzoni. I genitori: 'Siamo d'accordo con questa azione'. Blitz degli studenti contro la… - CottarelliCPI : Mentre gli studenti protestano contro la DAD (con buoni motivi, visto come viene gestita), Toscana, Abruzzo e Valle… - SkyTG24 : Circa 40 studenti stanno occupando da questa mattina il liceo classico Manzoni di #Milano per protestare contro il… - ElenaVaccarella : RT @CottarelliCPI: Mentre gli studenti protestano contro la DAD (con buoni motivi, visto come viene gestita), Toscana, Abruzzo e Valle d’Ao… - Mr_Fricci : RT @Agenzia_Ansa: #Milano, occupato il liceo Manzoni. I genitori: 'Siamo d'accordo con questa azione'. Blitz degli studenti contro la #Dad:… -