Solange morte, svolta l'autopsia: svelato cosa lo ha ucciso (Di martedì 12 gennaio 2021) News Solange morte, il famoso sensitivo scomparso il giorno dopo l'Epifania era stato trovato cadavere in casa. I risultati del test post mortem. Si è svolto l'esame autoptico disposto sul cadavere di Paolo Bucinelli, in arte Solange. La morte del 69enne volto televisivo, famoso per essere diventato un 'sensitivo' capace di farsi benvolere in diversi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

