Siracusa, tentato furto in un bar di via Crispi, arrestati tre minorenni (Di martedì 12 gennaio 2021) Siracusa - Poco dopo la mezzanotte, Agenti delle Volanti sono intervenuti in via Crispi per il tentato furto presso un Bar. Gli operatori di Polizia individuavano tre giovani intenti a forzare la ... Leggi su lagazzettasiracusana (Di martedì 12 gennaio 2021)- Poco dopo la mezzanotte, Agenti delle Volanti sono intervenuti in viaper ilpresso un Bar. Gli operatori di Polizia individuavano tre giovani intenti a forzare la ...

LaGazzettaSR : #Siracusa, tentato furto in un bar di via Crispi, arrestati tre minorenni - siracusaoggi : (Siracusa. Tentato furto in un bar di via Crispi: bloccati e arrestati tre minorenni) - -