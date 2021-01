Scommesse sportive, nel 2020 Napoli è la provincia con la spesa più alta (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nel 2020 la spesa nelle Scommesse sportive in agenzia – le agenzie di Scommesse sono state chiuse per quasi cento giorni nel lockdown di primavera e di nuovo da fine ottobre, e sono a tutt’oggi ancora chiuse – è stata pari a 581,1 milioni di euro (contro gli 867,5 milioni del 2019, con un calo dunque del -33,3%), con oltre 2 miliardi di vincite complessivamente finite nelle tasche dei giocatori da inizio anno, con un payout del 77,9%, secondo elaborazioni Agimeg su dati dei Monopoli di Stato. Napoli si conferma la provincia con la spesa più alta (78,5 milioni di euro a fronte di 1.192 agenzie). Nelle 712 sale attive su Roma e provincia invece sono stati spesi ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nellanellein agenzia – le agenzie disono state chiuse per quasi cento giorni nel lockdown di primavera e di nuovo da fine ottobre, e sono a tutt’oggi ancora chiuse – è stata pari a 581,1 milioni di euro (contro gli 867,5 milioni del 2019, con un calo dunque del -33,3%), con oltre 2 miliardi di vincite complessivamente finite nelle tasche dei giocatori da inizio anno, con un payout del 77,9%, secondo elaborazioni Agimeg su dati dei Monopoli di Stato.si conferma lacon lapiù(78,5 milioni di euro a fronte di 1.192 agenzie). Nelle 712 sale attive su Roma einvece sono stati spesi ...

Agimegitalia : #Scommesse #sportive #online: nel 2020 #mercato a +37,5%. Sul podio #Bet365, #Snaitech e #Planetwin365. In forte cr… - Agimegitalia : #Scommessesportive in agenzia: pesa l’effetto #lockdown, nel 2020 spesi 581 milioni di euro (-33,3%) - PressGiochi : Scommesse sportive in agenzia: nel 2020 spesi 580 milioni, per oltre 2 miliardi distribuiti in vincita:… - zazoomblog : Il mondo delle scommesse sportive in Italia: il quadro attuale - #mondo #delle #scommesse #sportive - Jammasrl : Svizzera. Le scommesse sportive sono legali anche a Berna (come il poker online) -

Ultime Notizie dalla rete : Scommesse sportive Scommesse sportive in agenzia: pesa l'effetto lockdown, nel 2020 spesi 581 milioni di euro IMGpress Il nuovo calendario dei GP: Imola e le 23 scommesse della Formula 1

Imola torna in calendario anche nel 2021: il Santerno ospiterà il Gran Premio del 18 aprile, sostituendo l’appuntamento in Cina che verrà riprogrammato più avanti in una data ancora da stabilire. Il M ...

Scommesse sportive in agenzia: pesa l’effetto lockdown, nel 2020 spesi 581 milioni di euro

Nel 2020 la spesa nelle scommesse sportive in agenzia – le agenzie di scommesse sono state chiuse per quasi cento giorni nel lockdown di primavera e di nuovo da fine ottobre, e sono a tutt’oggi [...] ...

Imola torna in calendario anche nel 2021: il Santerno ospiterà il Gran Premio del 18 aprile, sostituendo l’appuntamento in Cina che verrà riprogrammato più avanti in una data ancora da stabilire. Il M ...Nel 2020 la spesa nelle scommesse sportive in agenzia – le agenzie di scommesse sono state chiuse per quasi cento giorni nel lockdown di primavera e di nuovo da fine ottobre, e sono a tutt’oggi [...] ...