Recovery | in ambito green temo intascheremo i soldi e poi faremo come se niente fosse

Scrivo questo blog per comunicare: i commenti completano i post e molti mi scrivono in privato. Dopo il post su Greta Thunberg, Marco Morosini mi manda il suo libro Snaturati, edito da Castelvecchi, dove descrive l'evoluzione del M5S. Morosini ha collaborato con Grillo allo sviluppo dei temi sulla sostenibilità e racconta che le posizioni verdi, social-ecologiste, sono state sostituite da posizioni che parlano alla pancia degli elettori, come il populismo della lotta alla casta e alle competenze: uno vale uno e vaffanculo! Arrivato al governo, prima con Salvini e poi con Pd e LeU, il M5S affronta temi sociali tipo il reddito di cittadinanza, ma si occupa poco di sostenibilità e ambiente, i temi del primo Grillo. Morosini lo racconta con amarezza, auspicando un ritorno alle origini. La penso proprio come lui. Grillo, assieme a Morosini, era pre-adattato ...

