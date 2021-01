Puglia, Lopalco: “Commissariare sanità? Richiesta bizzarra” (Di martedì 12 gennaio 2021) BARI – Per l’assessore regionale alla sanità della Puglia Pier Luigi Lopalco commissariare il settore, come chiesto oggi in Aula da alcuni consiglieri regionali di minoranza, “è bizzarro, perché quello che deve essere osservato sono i risultati”. “Nella prima ondata, nonostante tutto il lavoro che è stato messo in campo e per il quale, lo posso dire anche con cognizione di causa, da parte di tutti gli esperti si è addirittura parlato di “modello Puglia”. Perché il modello di tracciamento, il modello epidemiologico che abbiamo messo su in Puglia in pochissimo tempo è stato preso anche a modello dai miei colleghi di altre Regioni blasonate. Leggi su dire (Di martedì 12 gennaio 2021) BARI – Per l’assessore regionale alla sanità della Puglia Pier Luigi Lopalco commissariare il settore, come chiesto oggi in Aula da alcuni consiglieri regionali di minoranza, “è bizzarro, perché quello che deve essere osservato sono i risultati”. “Nella prima ondata, nonostante tutto il lavoro che è stato messo in campo e per il quale, lo posso dire anche con cognizione di causa, da parte di tutti gli esperti si è addirittura parlato di “modello Puglia”. Perché il modello di tracciamento, il modello epidemiologico che abbiamo messo su in Puglia in pochissimo tempo è stato preso anche a modello dai miei colleghi di altre Regioni blasonate.

