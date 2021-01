Problemi al touch screen di Google Pixel 4a 5G dopo le patch di dicembre (Di martedì 12 gennaio 2021) Le patch di sicurezza di dicembre sembrano aver creato Problemi al touchscreen di Google Pixel 4a 5G, in particolare in un'area ben definita. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 12 gennaio 2021) Ledi sicurezza disembrano aver creatoaldi4a 5G, in particolare in un'area ben definita. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Bagarotzo : @zazu_93 purtroppo però la censura in Italia stravolse moltissime opere come Sailor Moon, Rossana (Il giocattolo de… - _lapetra_ : Alla macchinetta del caffè: 'Sai ho dei problemi di cistite cronica...' In cortile 'Ho dei dubbi sul matrimonio' S… - gustomela : @gattonero I guai più grossi restano ARM e Windows. È una cosa che fa disperare perché Win il potenziale ce l'ha (a… - yeonsoftie : e poi ancora con questa cosa della chirurgia plastica???? non sono problemi vostri???? letteralmente fatevi una vit… -

Ultime Notizie dalla rete : Problemi touch Dopo l’ultimo update di Big Sur alcuni utenti di MacBook Air con M1 lamentano riavvii random macitynet.it Problemi al touch screen di Google Pixel 4a 5G dopo le patch di dicembre

Le patch di sicurezza di dicembre sembrano aver creato problemi al touchscreen di Google Pixel 4a 5G, in particolare in un'area ben definita.

Altro che TouchID: i nuovi Apple Watch potrebbero identificarci dal polso | Brevetto

Non sappiamo quale tipo di tecnologia alla fine vedremo implementata: considerando che già la sensoristica attuale incontra dei problemi ad esempio con la pelle tatuata, il TouchID sembra una soluzion ...

Le patch di sicurezza di dicembre sembrano aver creato problemi al touchscreen di Google Pixel 4a 5G, in particolare in un'area ben definita.Non sappiamo quale tipo di tecnologia alla fine vedremo implementata: considerando che già la sensoristica attuale incontra dei problemi ad esempio con la pelle tatuata, il TouchID sembra una soluzion ...