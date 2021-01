Prese intelligenti, il gioco che forse non vale la candela (Di martedì 12 gennaio 2021) Controllare ogni singolo elettrodomestico con un semplice click? Il futuro della domotica è qui e – a quanto sembra – molti di noi hanno già deciso di farne parte: stiamo parlando delle Prese "intelligenti". Se le recensioni di Amazon possono costituire un barometro affidabile della situazione, questi device – in apparenza molto semplici e convenienti – stanno diventando rapidamente uno dei prodotti "smart" più popolari di sempre. Se siete nel campo degli utenti che non si fanno intimidire troppo dalle parole Internet of Things (o internet delle cose, all'italiana) e domotica; è facile intuirne il perché. Con meno di 20 euro si possono comprare su Amazon una coppia di queste Prese "smart" e trasformare rapidamente la propria casa in un'approssimazione della Uss Enterprise del capitano Kirk, potendo controllare e monitorare con due ... Leggi su panorama (Di martedì 12 gennaio 2021) Controllare ogni singolo elettrodomestico con un semplice click? Il futuro della domotica è qui e – a quanto sembra – molti di noi hanno già deciso di farne parte: stiamo parlando delle". Se le recensioni di Amazon possono costituire un barometro affidabile della situazione, questi device – in apparenza molto semplici e convenienti – stanno diventando rapidamente uno dei prodotti "smart" più popolari di sempre. Se siete nel campo degli utenti che non si fanno intimidire troppo dalle parole Internet of Things (o internet delle cose, all'italiana) e domotica; è facile intuirne il perché. Con meno di 20 euro si possono comprare su Amazon una coppia di queste"smart" e trasformare rapidamente la propria casa in un'approssimazione della Uss Enterprise del capitano Kirk, potendo controllare e monitorare con due ...

Ultime Notizie dalla rete : Prese intelligenti Prese intelligenti, il gioco che forse non vale la candela Panorama Multipresa smart (Alexa, Google), l'offerta Amazon

La multipresa intelligente di Meross compatibile con Alexa, Assistente Google, SmartThings e IFTTT oggi è proposta in sconto su Amazon.

A Terni prende il via la mobilità elettrica, 94 punti di ricarica in tutto il territorio

A Terni prende il via la mobilità elettrica. Si è svolta oggi a Terni l’inaugurazione del progetto 'Ter - Terni Electric Recharge', presentato dalla R ...

