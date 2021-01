Pastena | la fitta coltre sulla spiaggia composta da alghe morte? VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Negli ultimi anni le mareggiate – sempre più intense per numero e forza – hanno ‘scaricato’ con regolarità sulle spiagge cittadine unae compattadi materiale. Capitaneria e Arpac hanno tentato di far lucenatura di tali sostanze. A Santa Teresa, in particolare. Laddove si è individuata, tra le altre, una concentrazione alta di idrocarburi. A, invece, smuovendo la patina marrone alta una decina di centimetri e non più bagnata, si ha l’impressione che si tratti di materiale organico (vedi). Una sorta, forse, die compattate avviate, quindi, verso la lenta decomposizione. In generale si tratta di un fenomeno molto diffuso, impattante sia sull’estetica che (soprattutto) ...