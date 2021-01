Milik, il tempo stringe: ora deve sedersi al tavolo col Napoli (Di martedì 12 gennaio 2021) Napoli - Ci sono giornate (quasi) completamente inutili: ore che volano via, aspettando che il nulla evapori. Ma questo è il mercato di riparazione e in tempi di Covid, pur avendo sbagliato, non è il ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 12 gennaio 2021)- Ci sono giornate (quasi) completamente inutili: ore che volano via, aspettando che il nulla evapori. Ma questo è il mercato di riparazione e in tempi di Covid, pur avendo sbagliato, non è il ...

gamonapoli : @Torrenapoli1 Sempre perché manca progettualità, hai Milik sul mercato da 4 mesi e in questo tempo non si è imbasti… - sportli26181512 : Milik, il tempo stringe: ora deve sedersi al tavolo col #Napoli: L'attaccante non può più tirarla per le lunghe. Al… - cn1926it : CdS – #Milik, il tempo stringe: il #Marsiglia è una chance. Le cifre - _fastfastfast : @firenzeviola_it Si torna sempre lì, la Fiorentina ci prova a premere giocatori top come ea successo per Milik, ma… - bw_luca : @mikelelomb Sono sempre stato un grosso estimatore di Milik, ma ora dicono che questi mesi di inattività lo abbiamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Milik tempo Milik, il tempo stringe: ora deve sedersi al tavolo col Napoli Corriere dello Sport.it Milik e Scamacca, la Juve sfoglia la margherita

Per la quarta punta la Juventus sarebbe indecisa tra Milik e Scamacca per i quali ci sarebbero già trattative avanzate in ...

Mercato Juventus: Pirlo avrà la quarta punta, affare in chiusura

L’opzione Scamacca prende sempre più corpo in casa Juventus. Secondo le indiscrezioni in arrivo da Torino, Andrea Pirlo potrebbe avere la sua quarta punta già all’inizio della prossima settimana. I co ...

Per la quarta punta la Juventus sarebbe indecisa tra Milik e Scamacca per i quali ci sarebbero già trattative avanzate in ...L’opzione Scamacca prende sempre più corpo in casa Juventus. Secondo le indiscrezioni in arrivo da Torino, Andrea Pirlo potrebbe avere la sua quarta punta già all’inizio della prossima settimana. I co ...