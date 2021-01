Miguel Herràn de 'La Casa di Carta' in lacrime sui social: 'Non voglio parlare, né mangiare' (Di martedì 12 gennaio 2021) Fan preoccupati per il loro beniamino, il bel Rio della serie cult 'La Casa di Carta' . Il 24enne Miguel Herràn infatti ha pubblicato di recente alcuni scatti sui social, in due dei quali è in lacrime:... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 12 gennaio 2021) Fan preoccupati per il loro beniamino, il bel Rio della serie cult 'Ladi' . Il 24enneinfatti ha pubblicato di recente alcuni scatti sui, in due dei quali è in:...

il_BisCottone : RT @MediasetTgcom24: Miguel Herràn de 'La Casa di Carta' in lacrime sui social: 'Non voglio parlare, né mangiare' #miguelherran https://t.… - MediasetTgcom24 : Miguel Herràn de 'La Casa di Carta' in lacrime sui social: 'Non voglio parlare, né mangiare' #miguelherran… - DonnaGlamour : Miguel Herran positivo al Covid: “Sono bastati 6 giorni per distruggermi” - zazoomblog : Le foto postate dall’attore della ‘Casa di carta’ Miguel Herrán preoccupano i fan - #postate #dall’attore #della #… - zazoomblog : La Casa Di Carta Miguel Herràn alle prese con la depressione: “Non voglio parlare né mangiare” - #Carta #Miguel… -