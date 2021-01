Mentre gli italiani muoiono di Covid, Salvini si schiera coi ristoratori che vogliono aprire i locali (Di martedì 12 gennaio 2021) Come era prevedibile, a Matteo Salvini non importa nulla dei 600 italiani che ogni giorno muoiono per Covid, non quando c'è una nuova, bella polemica da cavalcare. L'hashtag #ioapro, ideato da alcuni ... Leggi su globalist (Di martedì 12 gennaio 2021) Come era prevedibile, a Matteonon importa nulla dei 600che ogni giornoper, non quando c'è una nuova, bella polemica da cavalcare. L'hashtag #ioapro, ideato da alcuni ...

matteosalvinimi : Con gli agenti di viaggio a Roma, abbandonati e umiliati dal governo, chiusi da 10 mesi: chiedono rimborsi veri, la… - lucianonobili : “Non credo che le persone accetteranno una crisi mentre il Covid uccide” dice Conte. Caro Presidente, se il Covid u… - CottarelliCPI : Mentre gli studenti protestano contro la DAD (con buoni motivi, visto come viene gestita), Toscana, Abruzzo e Valle… - TruppenStrunz : @accipiter61 @catlatorre Non ne hai avuto abbastanza di uno che non ha fiatato per le telecamere della D'Urso sull'… - Suino58785917 : RT @COPPIA_MN_OK: IO VE LA SCALDO: GUARDATE UN PO ...??CHI GLIELO INFILA A MIA MOGLIE m… -

Ultime Notizie dalla rete : Mentre gli Azzolina, scuole aperte mentre gli ospedali “scoppiano”: il teatrino della Ministra tviweb Un canale dedicato alla Coppa su Sky

Vela ai massimi livelli su Sky con l’America’s Cup, la più famosa, importante, prestigiosa e antica regata di vela al mondo. La 36^edizione interamente in diretta su Sky, anche con un canale dedicato, ...

UNICEF - Scuola: chiudere le scuole per un altro anno a causa del COVID-19 avrà ripercussioni sulle generazioni future

“Mentre ci avviciniamo al secondo anno della pandemia da COVID-19 e i casi, nel mondo, continuano a crescere, bisogna fare tutto il possibile per tenere le scuole aperte o renderle prioritarie nei pia ...

Vela ai massimi livelli su Sky con l’America’s Cup, la più famosa, importante, prestigiosa e antica regata di vela al mondo. La 36^edizione interamente in diretta su Sky, anche con un canale dedicato, ...“Mentre ci avviciniamo al secondo anno della pandemia da COVID-19 e i casi, nel mondo, continuano a crescere, bisogna fare tutto il possibile per tenere le scuole aperte o renderle prioritarie nei pia ...