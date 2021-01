Lega Pro, Francesco Ghirelli confermato presidente (Di martedì 12 gennaio 2021) Francesco Ghirelli è stato confermato alla presidenza della Lega Pro. Con quarantanove voti ricevuti Ghirelli ottiene nuovamente la carica di presidente e si appresta ad incominciare il suo secondo mandato. Ad affiancarlo come vicepresidenti ci saranno Marcel Vulpis e Luigi Lodovici. In una nota pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Pro si legge: “L’assemblea dei club conferma Francesco Ghirelli, con consensi prossimi all’unanimità, presidente della LegaPro. Buon lavoro presidente!” L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 12 gennaio 2021)è statoalla presidenza dellaPro. Con quarantanove voti ricevutiottiene nuovamente la carica die si appresta ad incominciare il suo secondo mandato. Ad affiancarlo come vicepresidenti ci saranno Marcel Vulpis e Luigi Lodovici. In una nota pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale dellaPro si legge: “L’assemblea dei club conferma, con consensi prossimi all’unanimità,dellaPro. Buon lavoro!” L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

