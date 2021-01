Latina e Provincia, 106 nuovi casi e 3 vittime. Ecco i dati Comune per Comune (Di martedì 12 gennaio 2021) Sono 106 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl di Latina. I casi sono così distribuiti: 28 ad Aprilia, 24 a Latina, 11 a Sonnino, 8 a Cisterna, 6 a Minturno, 5 a Sezze, 5 a Fondi, 4 a Cori, 4 a Formia, 3 a San Felice Circeo, 3 a Terracina, 1 a Gaeta, 1 a Lenola, 1 a Maenza, 1 a Pontinia e 1 a Spigno Saturnia. Deceduti anche tre pazienti residenti a Latina, Terracina e Formia. Sono, invece, 122 i guariti nelle ultime 24 ore. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 12 gennaio 2021) Sono 106 iregistrati nelle ultime 24 ore dalla Asl di. Isono così distribuiti: 28 ad Aprilia, 24 a, 11 a Sonnino, 8 a Cisterna, 6 a Minturno, 5 a Sezze, 5 a Fondi, 4 a Cori, 4 a Formia, 3 a San Felice Circeo, 3 a Terracina, 1 a Gaeta, 1 a Lenola, 1 a Maenza, 1 a Pontinia e 1 a Spigno Saturnia. Deceduti anche tre pazienti residenti a, Terracina e Formia. Sono, invece, 122 i guariti nelle ultime 24 ore. su Il Corriere della Città.

