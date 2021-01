I dimenticati di Lipa, intrappolati nel ghiaccio della Bosnia (Di martedì 12 gennaio 2021) Bloccate alla frontiera tra Bosnia e Croazia, tremila persone vivono in ripari di fortuna. Centinaia sono rimaste nel campo di Lipa, distrutto da un incendio a fine dicembre, nonostante le temperature siano scese sotto lo zero. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 12 gennaio 2021) Bloccate alla frontiera trae Croazia, tremila persone vivono in ripari di fortuna. Centinaia sono rimaste nel campo di, distrutto da un incendio a fine dicembre, nonostante le temperature siano scese sotto lo zero. Leggi

Lipa, come il campo di Vucjak chiuso nel dicembre del 2019 ... Ora sta nevicando, fa freddo, non abbiamo soldi, cibo, vestiti. Si sono tutti dimenticati di noi”.

