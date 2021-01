Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci furibonda con Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: “Ho dato tutto all’avvocato” (Di martedì 12 gennaio 2021) Tensione alle stelle nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. È arrivato l’atteso confronto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli e, incalzata da Alfonso Signorini, l’ex moglie di Flavio Briatore non ha trattenuto la sua rabbia per il comportamento tenuto dall’ex velino in queste settimane, in particolare con Giulia Salemi. “A scuola, quando passavi un compito, dicevi al tuo compagno di non copiare tutto, altrimenti il prof lo avrebbe scoperto. Ma loro copiano tutto e la gente se ne accorge”, gli ha detto la showgirl. E quando Signorini lo ha interpellato, Pierpaolo Pretelli ha provato a spiegare: “Perché le ho detto che mi sarebbe mancata quando è uscita? Dopo 80 giorni in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Tensione alle stelle nell’ultima puntata delVip. È arrivato l’atteso confronto trae, incalzata da Alfonso Signorini, l’ex moglie di Flavio Briatore non ha trattenuto la sua rabbia per il comportamento tenuto dall’ex velino in queste settimane, in particolare con. “A scuola, quando passavi un compito, dicevi al tuo compagno di non copiare, altrimenti il prof lo avrebbe scoperto. Ma loro copianoe la gente se ne accorge”, gli ha detto la showgirl. E quando Signorini lo ha interpellato,ha provato a spiegare: “Perché le ho detto che mi sarebbe mancata quando è uscita? Dopo 80 giorni in ...

