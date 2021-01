Governo: vertici Pd, ‘no crisi, molte cose da fare per l’Italia’ (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen (Adnkronos) – “Ci sono molte cose da fare per il bene dell’Italia di fronte alla crisi sanitaria, economica e sociale e alla domanda di sicurezza che viene dal Paese. L’urgenza è quella di dare risposte concrete per la rinascita italiana. Questa maggioranza può farlo”. Lo dice il Partito Democratico al termine di una riunione che si è svolta da remoto tra il segretario Nicola Zingaretti, il capodelegazione Dario Franceschini, il vicesegretario Andrea Orlando e i capigruppo di Camera e Senato Graziano Delrio e Andrea Marcucci. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen (Adnkronos) – “Ci sonodaper il bene dell’Italia di fronte allasanitaria, economica e sociale e alla domanda di sicurezza che viene dal Paese. L’urgenza è quella di dare risposte concrete per la rinascita italiana. Questa maggioranza può farlo”. Lo dice il Partito Democratico al termine di una riunione che si è svolta da remoto tra il segretario Nicola Zingaretti, il capodelegazione Dario Franceschini, il vicesegretario Andrea Orlando e i capigruppo di Camera e Senato Graziano Delrio e Andrea Marcucci. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Governo vertici Governo: vertici Pd, 'no crisi, molte cose da fare per l'Italia' La Sicilia Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Appello processo Spada: confermata l’accusa di mafia

Ultime notizie, ultim'ora oggi. In Appello è stata confermata l'accusa di mafia verso il clan Spada. Ecco tutti i dettagli (12 gennaio 2021) ...

RICCI BITTI: “Restituire allo sport il suo futuro”

All’inizio dell’anno olimpico “dispari”, in questo colloquio con Francesco Ricci Bitti, presidente della potente AISOF – l’associazione delle Federazioni Olimpiche Internazionali – facciamo il punto s ...

