'Gf Vip 5', Deianira Marzano lancia una clamorosa indiscrezione h0t su due concorrenti! (Di martedì 12 gennaio 2021) L'ennesimo scoop che ha colpito gli inquilini della casa più spiata d'Italia è stato lanciato dapprima dalla trasmissione Mattino 5, quando il paparazzo Andrea Franco Alajmo ha svelato che due ex gieffini dell'edizione in corso starebbero intrattenendo una relazione da un pò di tempo e tra le varie ipotesi quella più accreditata vedeva vicino Guenda Goria e Filippo Nardi. Successivamente però è stata l'influencer Deianira Marzano a tornare sull'argomento tramite delle Instagram Stories: E' stata data a Mattino 5 la notizia di questo scoop di due ex concorrenti che avevano un flirt nella casa del Grande Fratello e anche io lo sapevo perchè mi è stato detto da uno dei due che sotto le coperte ci sono state delle effusioni affettuose che noi non abbiamo visto. E ha continuato con una inaspettata rivelazione, ovvero il fatto che non si ...

