ilbassanese : Furto in cantiere edile, ladro smascherato dalla vittima: denunciato un 45enne -

Ultime Notizie dalla rete : Furto cantiere

VicenzaToday

TREVISO - La Squadra Mobile di Treviso venerdì scorso ha arrestato B.R. e deferito in stato di libertà Z.D. per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Stazione di Cavallino-Treporti hanno denunciato in stato di libertà un italiano 41enne del luogo per il reato di furto aggravato continuato. L’uomo è stato ...