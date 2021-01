Ford - Stop a tutte le attività produttive in Brasile

Leggi su quattroruote

(Di martedì 12 gennaio 2021) Lachiuderà tre impianti di assemblaggio in, nei quali venivano impiegati circa 5 mila lavoratori. La decisione riguarda le fabbriche di Camaari, Taubaté e Belo Horizonte e rientra in un più ampio programma di riorganizzazione della presenza in Sud America, a sua volta collegato al piano di ristrutturazione da 11 miliardi di dollari varato dall'ex amministratore delegato Jim Hackett. I motivi. Il riassetto, che ha già portato alla chiusura di diversi impianti in Europa, è stato confermato dal nuovo ad Jim Farley, intenzionato a migliorare a tutti i costi la redditività aziendale per liberare risorse da destinare all'elettrificazione. In Sud America la ristrutturazione ha subito un'accelerazione con la pandemia del coronavirus, che ha peggiorato un contesto operativo già da anni difficile nei Paesi latinoamericani e reso insostenibile ...