Esperdina e quercetina | i flavonoidi e le difese antiossidanti

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 gennaio 2021) L'esperidina fu isolata per la prima volta nel 1828 dal chimico francese Lebreton dallo strato interno bianco delle bucce di agrumi (mesocarpo, albedo). Si ritiene che essa svolga un ruolo nella difesa delle piante. L'esperidina e, molto indietro, la naringina, rappresentano più del 90% deinelle arance. La letteratura scientifica è ricca di lavori che supportano un e?etto benefico deidegli agrumi, in particolare dell'esperidina, ma anche della, sulle malattie di origine virale. Ed esistono molti possibili meccanismi con cui tale e?etto si esercita. L'inibizione dell'infezione cellulare può avvenire per l'intercalazione di queste molecole tra virus e recettori e per inibizione della replicazione intracellulare. Questo fenomeno potrebbe avere un ruolo protettivo soprattutto nella cavità orale e ...