Ermal Meta: «Se gli alieni cercassero di capire la Terra da come usiamo i social, la cancellerebbero» (Di martedì 12 gennaio 2021) Repubblica intervista Ermal Meta. Il suo nuovo pezzo, in uscita il 15 gennaio, si intitola “No satisfaction”. Uno dei versi recita: “non provo più satisfaction per questa new generation”. Gli viene chiesto a quale generazione si riferisce. Risponde: «Non mi riferisco a quelli nati dopo di me, parlo di tutti, è un punto di vista su quello che siamo diventati, una unica new generation tecnologica. Una volta le macchine erano estensioni umane, sono nate così, oggi siamo noi estensioni delle macchine, prima c’era un uomo che teneva un telefono in mano adesso vedo un telefono che tiene un uomo attaccato. Una schiavitù che ci porta a essere rinchiusi, abbiamo tante finestre aperte ma le tende sono sempre più chiuse». La pandemia ci ha resi diversi, ma peggiori. «All’inizio era la grande paura, io stesso mi ritrovavo la notte a non dormire, si respirava ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 12 gennaio 2021) Repubblica intervista. Il suo nuovo pezzo, in uscita il 15 gennaio, si intitola “No satisfaction”. Uno dei versi recita: “non provo più satisfaction per questa new generation”. Gli viene chiesto a quale generazione si riferisce. Risponde: «Non mi riferisco a quelli nati dopo di me, parlo di tutti, è un punto di vista su quello che siamo diventati, una unica new generation tecnologica. Una volta le macchine erano estensioni umane, sono nate così, oggi siamo noi estensioni delle macchine, prima c’era un uomo che teneva un telefono in mano adesso vedo un telefono che tiene un uomo attaccato. Una schiavitù che ci porta a essere rinchiusi, abbiamo tante finestre aperte ma le tende sono sempre più chiuse». La pandemia ci ha resi diversi, ma peggiori. «All’inizio era la grande paura, io stesso mi ritrovavo la notte a non dormire, si respirava ...

